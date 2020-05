Iran: coronavirus, Rohani annuncia riapertura siti religiosi e culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musei e siti storici riapriranno in Iran domani, 24 maggio, in occasione della Eid al Fitr, la festa di fine Ramadan, il mese sacro del digiuno nell'Islam. Lo ha annunciato oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, durante un discorso trasmesso dall'emittente di Stato. I santuari sacri, alcuni dei quali erano diventati focolai dell'epidemia di coronavirus in Iran, riapriranno lunedì, 25 maggio. La settimana scorsa Rohani aveva detto che i santuari sarebbero stati aperti per tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio. Inoltre, tutti i lavoratori del paese torneranno a lavorare sabato prossimo. "Possiamo dire di aver superato le tre fasi relative al coronavirus", ha affermato Rohani. La quarta fase è il contenimento in dieci delle 31 province iraniane, dove la situazione è migliore e si intensificheranno i controlli per monitorare il contagio. Rohani ha anche fatto sapere che i ristoranti riapriranno dopo il Ramadan e che le attività sportive riprenderanno senza spettatori. Le università, ma non le scuole di medicina, riapriranno il 6 giugno. Secondo i dati del ministero della Salute, oltre 7.000 persone sono finora morte a causa della pandemia e oltre 130 mila sono stati infettati. (Res)