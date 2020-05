Regioni: ministero, erogati 21,7 milioni per territori montani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di questi coefficienti, sono stati erogati, alle Regioni, importi variabili dai 332.565,00 euro, assegnati alla regione Valle D’Aosta, ai 2.221.528,00 euro, assegnati alla regione Sardegna. Gli importi erogati sono destinati ad alimentare i fondi regionali per la montagna; le Regioni ne disciplinano poi l’impiego con proprie leggi. La montagna interessa il 53 per cento dei comuni italiani e comprende le aree più svantaggiate del territorio nazionale. Sono attualmente in corso le procedure per determinare il riparto dell’annualità 2020 del Fondo che ammonta a 9,8 milioni di euro. (com)