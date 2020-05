Venezuela: Caracas avverte l’Onu, Usa pronti a intervenire contro petroliere iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a usare la “forza militare” contro le navi iraniane cariche di carburante dirette verso il Venezuela, azione che costituirebbe “un atto di guerra in base al diritto internazionale”. Lo si legge in una lettera inviata al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dall’ambasciatore venezuelano al Palazzo di Vetro, Samuel Moncada. Nella missiva, il diplomatico critica “i metodi coercitivi unilaterali” utilizzati dagli Usa contro il Venezuela, che ha reso a Caracas “impossibile” acquistare il materiale necessario per raffinare il petrolio e convertirlo in carburante. Le cinque navi iraniane dirette verso il Venezuela, ha quindi aggiunto Moncada, non hanno altro scopo che quello di “alleviare l’attuale carenza” di carburante nel paese caraibico. La minaccia di un intervento, osserva l’ambasciatore all’Onu, costituisce “un chiaro esempio di come il governo degli Stati Uniti intenda violare il diritto internazionale ed esercitare la propria sovranità su altri Stati indipendenti”. (segue) (Res)