Iran-Usa: petroliere dirette in Venezuela, Rohani minaccia ritorsioni in caso di "problemi"

- L'Iran reagirà nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero causare "problemi" alle navi cisterna iraniane nei Caraibi o in qualsiasi altra parte del mondo. Lo ha detto oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, in vista dell'arrivo in Venezuela di cinque navi cariche di carburante inviate da Teheran, atteso domani, 24 maggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana "Mehr". "Se le nostre navi cisterna nei Caraibi o in qualsiasi parte del mondo affrontano problemi causati dagli americani, anche loro (gli Stati Uniti) saranno nei guai", ha detto Rohani, ha riferito Mehr. (segue) (Res)