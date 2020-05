Commercio: Politi (Lega), oggi in Campidoglio con imprese romane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamattina abbiamo sostenuto, in piazza del Campidoglio, le aziende del territorio romano. Dalla periferia al centro la situazione è disastrosa. I ritardi amministrativi della giunta Raggi, oltre ad una completa assenza di visione strategica, stanno dando il colpo di grazia al settore". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. "Siamo quasi a giugno e nessuna promessa si è ancora trasformata in effetto reale. Pedonalizzazioni, aumenti delle occupazioni di suolo pubblico ed eventi sono una necessità non più procrastinabile. Roma non potrà contare nel prossimo periodo sul volano del turismo, da sempre motore dell'economia romana, ma dovrà sostenersi in modalità circolare. Abbiamo di fronte la stagione calda, dobbiamo offrire ai romani un'estate che funga anche da rilancio per il settore commerciale ad oggi in crisi nera", conclude Politi. (Com)