Fase 2: Abi, oltre 357 mila domande al fondo di garanzia

- L'Abi rileva che, nella giornata di ieri venerdì 22 maggio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia sono divenute oltre 357 mila (+28 mila rispetto al giorno prima), per finanziamenti richiesti di circa 16 miliardi (15,903), un miliardo in più in un solo giorno. Di queste, le domande per finanziamenti fino a 25 mila euro sono divenute 323 mila (+27 mila in un solo giorno), per 6,7 miliardi di finanziamenti richiesti. L'Abi sottolinea che questi importanti e crescenti dati vanno sommati con quelli assai maggiori delle moratorie a famiglie e imprese che pure continuano a crescere. L'Abi ribadisce un caloroso ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati nelle banche in queste imponenti attività che si svolgono in una fase ancora d'emergenza.(com)