Ue: ministro Esteri croato, a giugno summit Partenariato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit Ue con i paesi del Partenariato orientale si terrà in maniera virtuale nel mese di giugno: lo ha affermato il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, dopo un incontro con gli ambasciatori alla libreria nazionale di Zagabria. Grlic Radman ha sottolineato che il summit rientra negli impegni voluti dalla presidenza di turno croata del Consiglio dell'Ue e si svolgerà nella seconda metà di giugno, un mese dopo quello organizzato con i Balcani. "Il summit sul Partenariato orientale sarà svolto nello stesso modo di quello Ue-Balcani occidentali, nel suo formato pieno", ha assicurato Grlic Radman. Del Partenariato orientale fanno parte Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia e Moldova. Per sostenere questi paesi nell'emergenza coronavirus l'Ue ha predisposto un pacchetto di aiuti per un valore di 960 milioni di euro.(Zac)