Coronavirus: Arcuri, dati confortanti, dicono che sistema tiene

- “I dati ci dicono che il nostro sistema tiene. Che le misure poste in essere sono servite”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale. I dati ”sono confortanti ma la partita non è vinta, dobbiamo continuare ad essere responsabili”, ha aggiunto. Le misure “come il distanziamento e l’uso dei dpi sono decisivi, lo dico ai giovani che sono la chiave per continuare questa opera di contenimento”. (Rin)