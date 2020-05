India: ministro Aviazione, cercheremo di ripristinare voli internazionali prima di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’India cercheranno di ripristinare entro il mese di agosto i voli civili internazionali, fermati con l’obiettivo di contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere oggi il ministro dell’Aviazione, Hardeep Puri, dopo che questa settimana è stata annunciata la ripartenza dei voli interni a partire da lunedì 25 maggio. “Cercheremo di far decollare una buona percentuale dei voli civili internazionali entro agosto”, ha detto il ministro durante una sessione di domande e risposte con i cittadini su Facebook. Secondo i dati della Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) di Nuova Delhi, i voli interni nella prima fase opereranno su tutte le tratte, decollando da 35 città per atterrare in 39 destinazioni. Il governo adotterà inoltre delle misure per calmierare i prezzi dei biglietti aerei nei prossimi tre mesi, ha aggiunto Puri. (Inn)