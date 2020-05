Camera: martedì audizione Amendola su Corte costituzionale tedesca e Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 26 maggio, alle ore 15, le commissioni riunite Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari per i deputati e l'aula della Commissione Difesa per i senatori, svolgono l'audizione, in videoconferenza, del ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, sulla recente sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 5 maggio 2020. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)