Mafia: Guerini, 23 maggio 1992 data per sempre nella memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 maggio 1992 è una data che resterà per sempre nella memoria di tutti gli italiani. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, scrivendo sul suo profilo Twitter. "Quel giorno la mafia uccise Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta. Il loro esempio e il loro ricordo non moriranno mai. Non vi dimenticheremo", ha dichiarato Guerini in occasione della Giornata nazionale della legalità(Res)