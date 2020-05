Difesa: Marina militare, al via le campagne idro-oceanografiche 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna 2020 è così suddivisa: Nave Galatea, condurrà il progetto oceanografico di monitoraggio del Mar Ligure SWIM-LIG20 (Summer and Winter Intensive Measuring of the LIGurian sea 2020). L’attività coinvolge oltre all’Istituto Idrografico della Marina Militare anche importanti enti di ricerca nazionali e internazionali; Nave Leonardo condurrà un’attività di scandagliamento dell’arcipelago Toscano, effettuando rilievi idrografici presso le isole di Palmaiola, Montecristo e Pianosa; Nave Aretusa condurrà rilievi nel Mar Adriatico, in particolare nel porto di Brindisi e lungo il litorale di Ancona e di Ravenna; Nave Ammiraglio Magnaghi effettuerà rilievi in Sardegna, nell’area di Olbia e del Golfo degli Aranci (Com)