Difesa: nave Usa testa con successo arma laser in grado di colpire aerei in volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave militare degli Stati Uniti ha testato con successo una nuova arma laser ad alta energia in grado di distruggere aerei da combattimento in volo. Lo ha reso noto la Flotta del Pacifico della Marina Usa in un comunicato. Le immagini e i video forniti mostrano la nave da trasporto anfibio Uss Portland fare ricorso a un “sistema di primo livello di laser allo stato solido ad alta energia” per neutralizzare un drone. Non è chiaro dove il test sia avvenuto, ma la Marina ha fatto sapere che le immagini sono state girate nel Pacifico lo scorso 16 maggio. (Nys)