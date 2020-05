© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Ospitaletto: sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 21 di sabato 23 alle 6 di domenica 24 maggio. In alternativa, Autostrade consiglia di uscire alla stazione autostradale di Brescia ovest o di Rovato. (com)