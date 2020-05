Fase 2: assessore lombardo Rolfi a Bellanova, aiutare pescatori imprese acquicole dei laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pescatori professionisti e le imprese acquicole dei laghi lombardi versano in condizioni di difficoltà. Se non interveniamo subito, molti non riusciranno a riprendere l'attività. Ho chiesto al ministro di attivarsi al fine di sfruttare la flessibilità concessa dall'Europa sulla destinazione dei fondi Feamp". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, che questa mattina ha scritto una lettera ufficiale indirizzata al ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova. La recente adozione dei Regolamenti 460/2020 e 560/2020, volti a contenere le conseguenze economiche negative dell'emergenza Covid 19 - spiega una nota della Regione - ha infatti introdotto importanti novità rivolte al settore della pesca professionale anche delle acque interne. Le nuove norme europee intervengono sulla programmazione Feamp consentendo di eliminare i vincoli di destinazione delle risorse e quindi una maggior flessibilità nel loro utilizzo. Introducono il contributo di fermo pesca, tradizionalmente riservato solo a chi opera in mare, anche per la pesca professionale nelle acque interne. Autorizzano l'assicurazione degli stock acquicoli e le compensazioni alle perdite per mancata produzione per crisi sanitaria alle imprese acquicole e alle imprese di trasformazione. "Le risorse a oggi non impegnate - spiega Rolfi - potranno essere ridestinate dagli Stati membri in funzione delle esigenze connesse ai gravi danni causati dalla sospensione delle attività dei pescatori professionisti e delle loro imprese. Comprese quelle del settore dell'acquacoltura. Una speranza per il mondo piscatorio. Chiediamo dunque interventi immediati da parte del Ministero per attivare le procedure delle nuove previsioni regolamentari e i meccanismi di modifica dei Po Feamp". (segue) (com)