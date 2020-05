Fase 2: assessore lombardo Rolfi a Bellanova, aiutare pescatori imprese acquicole dei laghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo - aggiunge l'assessore - al fine di indirizzare le risorse sulle nuove misure di sostegno ai pescatori professionisti e alle imprese acquicole che non hanno potuto svolgere la loro attività per il tempo del lockdown". "Auspico la rapida adozione di un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, nel quale - chiarisce Rolfi - vengano stabilite le modalità, i tempi e le risorse che consentano all'autorità di gestione nazionale del Feamp, in stretta collaborazione con gli organismi intermedi presso le singole Regioni, di attivare aiuti e sostegni per i nostri pescatori". "La Lombardia - conclude Rolfi - può contare su 180 pescatori professionisti, 60 imprese del settore acquacoltura con circa 600 addetti e una produzione pari al 10 per cento del dato nazionale. Sono produzioni sostenibili, di alta qualità e apprezzate a livello internazionale. La pesca, che è una attività che ha importanti connessioni con la gastronomia e il turismo, ha una grande valenza tradizionale ed ambientale da salvaguardare" (com)