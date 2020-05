Decreto Rilancio: Modena (FI), sbagliato non equiparare Pmi a liberi professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Rilancio ripropone "l’eterno equivoco della mancata equiparazione tra liberi professionisti e piccole e medie imprese. Un errore inaccettabile che esclude gli studi professionali dai contributi a fondo perduto, destinati alle sole aziende". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena. "E’ noto a chiunque, ma evidentemente non a questo governo, che esistono gruppi di ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, che hanno un’organizzazione pari, e in molti casi anche superiore, a quella di chi svolge attività di impresa - aggiunge -. I professionisti hanno un titolo abilitante, dipendenti e collaboratori, come una qualsiasi piccola e media azienda. Invece l' esecutivo, con una schizofrenia legislativa senza eguali, questa volta sceglie di non equiparare quello che in altri decreti veniva equiparato. Aprendo un nuovo fronte, dopo quello dell’indennità fantasma da 600 o 1000 euro, ma si potrebbe dire a chiacchiere anche 5000. La coperta sarà pure corta, ma quello che non si può accettare è la totale mancanza di visione: equiparare imprese a professionisti significa rafforzare un segmento essenziale di chi crea servizi, lavoro e sviluppo. A meno che questo governo, approfittando della crisi, non abbia la diabolica strategia di radere al suolo tutto ciò che è piccolo e medio per lasciare il mercato solo nelle mani dei grandi gruppi, siano essi industriali o professionali, attuando l’unica equiparazione che avrebbe effetti letali per il Paese". (com)