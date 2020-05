Ue: Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, "no alla mutualizzazione del debito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo di emergenza "temporaneo" basato su prestiti a condizioni favorevoli, ma senza alcuna "mutualizzazione del debito". Questi i punti principali della proposta avanzata da Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, contenuta in un documento "non paper" che rappresenta un'alternativa alla proposta franco-tedesca ed al Recovery Fund voluto dall'Italia. Secondo i quattro paesi, inoltre, questo fondo d'emergenza dovrebbe essere concesso soltanto ai paesi più bisognosi ed in cambio di "un forte impegno alle riforme" da parte dei beneficiari. "Quello su cui non possiamo concordare è la creazione di qualsiasi strumento o misura che porti alla mutualizzazione del debito o a significativi aumenti nel bilancio dell'Ue", affermano i governi di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia. (Res)