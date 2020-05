© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Distribuiremo le mascherine gratuite per il personale docente e non docente e per gli studenti” in occasione degli esami di maturità “e stiamo iniziando a studiare per capire come approcciare la ripresa dell’attività scolastica a settembre”. Lo ha chiarito il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale. (Rin)