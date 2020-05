Iran: il primo giugno riaprono i confini con il Turkmenistan e l'Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini di Iran, Turkmenistan e Uzbekistan saranno riaperti il primo giugno, dopo la chiusura a causa dello scoppio della pandemia Covid-19. Lo ha dichiarato oggi l'ambasciatore dell'Iran in Turkmenistan Gholam-Abbas Arbab Khales in un'intervista all'agenzia di stamoa "Irna". "Sono in corso colloqui diplomatici e politici tra i due paesi ogni giorno per riaprire le frontiere comuni allo scopo di riprendere le esportazioni, il transito e lo scambio di merci con il Turkmenistan e altri paesi della regione", ha affermato l'ambasciatore.(Res)