Corea del Sud: 23 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

- Sono 23 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nella giornata di sabato in Corea del Sud, dove le autorità stanno cercando di isolare un focolaio emerso nelle ultime settimane nel distretto multiculturale di Itaewon, nella capitale Seul. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap" citando i dati dei Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). In totale il numero di casi nel paese è salito a 11.1654, mentre il conto dei decessi per Covid-19 è pari a 266, due dei quali nelle ultime 24 ore. Il numero dei nuovi casi è salito in particolare negli ultimi due giorni. Su 23 casi riportati, dieci sono legati al focolaio di Itaewon. All'origine vi è un uomo di 29 anni che è risultato positivo al test del coronavirus dopo aver frequentato una serie di locali notturni del distretto. Successivamente, sono stati rilevati 219 casi tra i frequentatori dei locali di Itaewon. (Res)