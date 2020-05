Ostia: controlli sul territorio, 5 arresti e una denuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Acilia, invece, i carabinieri hanno arrestato, su disposizione dell’ufficio di Sorveglianza di Roma, un 28enne di origine romena già sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio. Il provvedimento è scaturito a seguito del comportamento tenuto dall’uomo che, alcuni giorni prima, era evaso dalla propria abitazione e, al momento del controllo, aveva fornito false generalità ai carabinieri della stazione di Acilia che, dopo approfonditi accertamenti, sono risaliti alla sua vera identità. Per il 28enne si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. A Ponte Galeria, i carabinieri sono intervenuti ieri pomeriggio in una località campestre, dove era stata segnalata una lunga colonna di fumo nero. I militari, arrivati sul posto, hanno identificato il proprietario del fondo, un imprenditore agricolo 45enne, e accertato che l’uomo aveva dato fuoco a diverse cassette in legno, non riuscendo successivamente a controllare il rogo che si è così propagato in maniera incontrollata, fino a coinvolgere un capannone ed una vettura. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco, mentre il 45enne è stato denunciato con l’accusa di incendio. Infine, i carabinieri di Ostia hanno arrestato un uomo di 45 anni, con precedenti e già sottoposto agli arresti domiciliari perché sorpreso in strada dai militari senza alcuna giustificazione. Il 45enne è stato immediatamente bloccato dai militari e riaccompagnato nel suo appartamento ai domiciliari. (Rer)