Egitto: diffuso il video dell’esecuzione del terrorista Hisham al Ashmawy

- Nelle ultime ore è apparso su Facebook e su Youtube il video dell’esecuzione della condanna a morte di Hisham al Ashmawy, uno dei miliziani islamisti radicali più pericolosi di tutto il Nord Africa, giustiziato il 4 marzo scorso. Già condannato in contumacia aver pianificato e attuato una serie di attacchi terroristici contro obiettivi di sicurezza e istituzioni statali, tra cui l'imboscata di Farafra del 2014 e il fallito attentato contro il ministro dell’Interno Mohamed Ibrahim, il jihadista ex leader del gruppo Ansar Beit al Maqdis ed ex ufficiale delle forze speciali egiziane era stato catturato dalle forze del generale libico Khalifa Haftar durante gli scontri nella città di Derna, nella Libia orientale, l'8 ottobre 2018. Al Ashmawy era stato consegnato alle autorità egiziane alla fine di maggio 2019. Il terrorista è stato condannato in patria in 14 diversi processi. (Res)