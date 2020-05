Fisco: Agenzia Entrate, 20 per cento Irpef finanzia la sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 per cento dell’Irpef versato dai contribuenti italiani va a finanziare la sanità, il 21 per cento la previdenza, l’11 per cento l’istruzione e l’8,9 per cento la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza. Da quest’anno i cittadini che presenteranno la dichiarazione precompilata 2020 o che accederanno al proprio cassetto fiscale potranno conoscere come lo Stato ha utilizzato le loro imposte. Una nuova funzionalità, voluta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Sarà così possibile verificare nel dettaglio come ognuno ha contribuito alle spese dello Stato alimentando al contempo il rapporto di trasparenza e collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria. (segue) (Rin)