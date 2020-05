Fisco: Agenzia Entrate, 20 per cento Irpef finanzia la sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contribuenti che utilizzeranno la dichiarazione Precompilata 2020, e che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nell’anno precedente, visualizzeranno, all’apertura dell’applicazione, un prospetto informativo (grafico e tabella) sulla destinazione delle imposte alle varie voci di spesa. Le informazioni saranno rese disponibili anche sul Cassetto Fiscale. Dalle pensioni alla sanità dove vanno tutte le tasse che versiamo - Circa il 21 per cento delle tasse pagate dai contribuenti Irpef va a finanziare le pensioni, mentre il 20 per cento la sanità. Al terzo posto l'istruzione, a cui indirizziamo l'11 per cento delle tasse pagate. A seguire, l’8,9 per cento di quanto versato è diretto a sostenere la difesa, l’ordine pubblico e la sicurezza, mentre il 6,09 per cento ha come obiettivo il sostegno all’economia e al lavoro. E ancora, il 4,8 per cento ai trasporti, il 2,4 per cento alla protezione dell’ambiente e il 2,2 per cento alla cultura e allo sport. (segue) (Rin)