Regno Unito: il consigliere di governo Cummings viola la quarantena, pressioni per le sue dimissioni

- Crescono le pressioni sul premier britannico Boris Johnson affinché decida di far dimettere il suo consigliere personale al governo, Dominic Cummings, dopo le rivelazioni del quotidiano "The Guardian" secondo cui quest'ultimo sarebbe sottoposto ad indagini della polizia per aver infranto le restrizioni contro il coronavirus. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, Cummings si sarebbe recato a inizio aprile nella casa dei genitori a Durham, a oltre 250 miglia da Londra dove risiede, nonostante avesse sviluppato i sintomi del coronavirus e prima che ciò fosse possibile in base al primo allentamento delle restrizioni nel Regno Unito. Secondo quanto emerso fino ad ora, il premier Johnson non avrebbe tuttavia intenzione di procedere con le dimissioni del suo consigliere.(Rel)