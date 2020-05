Egitto: uccisi 21 terroristi in sparatoria con le forze di sicurezza nel nord del Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21 i terroristi uccisi negli scontri a fuoco con le forze di sicurezza egiziane nella città di Be'r al Abd, nel nord del Sinai. Lo rende noto il ministero dell'Interno. In particolare, 14 terroristi sono stati uccisi in una sparatoria durante un raid in una delle fattorie nel Sinai settentrionale, mentre altri sette sono stati uccisi in una casa adibita a nascondiglio. Secondo quanto si apprende, i terroristi uccisi pianificavano di condurre attacchi in concomitanza con la Eid al Fitr, la festa che conclude il mese sacro del digiuno per i musulmani, il Ramadan. I 21 terroristici uccisi appartenevano a una cellula fedele allo Stato islamico. Nel Sinai è attiva una cellula denominata Wilayat Sinai. (Cae)