Auto: società di noleggio Hertz presenta istanza di fallimento

- La società statunitense di autonoleggio Hertz ha presentato istanza di fallimento dopo il blocco dei viaggi e degli spostamenti a causa della pandemia del coronavirus. Nonostante alla Hertz fosse stato permesso di rimanere aperta per le attività essenziali, riferisce l'emittente "Sky News", l'azienda è stata costretta a chiedere la maggior parte delle sue filiali nel Regno Unito ed in Irlanda durante la serrata per il coronavirus. Herzt era già stata costretta a tagliare 12mila posti di lavoro in tutto il mondo. La società, tuttavia, non ha raggiunto un accordo con i creditori e ha attivato in queste ore il capitolo 11 per l'istanza di fallimento negli Usa ed in Canada. "L'impatto del Covid-19 sulla domanda è stato improvviso e drammatico, causando un brusco calo delle entrate dell'azienda e delle prenotazioni future", le motivazioni della decisione secondo quanto spiegato in una nota.(Res)