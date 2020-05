Expo: Sala, società in liquidazione chiude con utile di 40 milioni, grande soddisfazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Expo 2015 in liquidazione chiude con un avanzo di 40 milioni di euro. Lo ha fatto nel suo quotidiano videomessaggio da Palazzo Marino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Dieci anni fa - ricorda - fui nominato amministratore delegato di Expo, avendo davanti cinque anni per poter aprire l’esposizione universale. Aprimmo il 1° maggio 2015 e poi sei mesi per noi ancora di fatica e di gloria e 21 milioni di ingressi da quei cancelli. Un paio di mesi dopo la chiusura di quei cancelli mi candidai a diventare sindaco di Milano. Lì iniziò un tormentone sul presunto buco di Expo. Titoli dei giornali: 200 milioni di buco, 400 milioni di buco. Un mio concorrente in quella corsa che chiese una commissione d’inchiesta sui conti di Expo”. “Questa storia finisce ieri per me, perché ieri da sindaco di Milano ho ricevuto, come gli altri soci, una nota della società Expo 2015 in liquidazione, che ci parla dei conti a questo punto finali: dopo questa lunga storia, la società Expo 2015 in liquidazione presenta dei conti che riassumono dieci anni di percorso, con un avanzo, quindi un utile, di 40 milioni”, riferisce Sala. “Al di là che per me è ovviamente una grande soddisfazione, vi dico queste cose perché penso che nei momenti difficili come questo bisogna poter dire e poter pensare che pur in un paese difficile come il nostro, pur in momenti storici a volte anche cattivi come questo, si può fare, se si ha competenza, onestà e dedizione. Le caratteristiche di chi ha lavorato con me. E molti molti pensieri affollano la mia mente da ieri”, conclude il sindaco, ricordando il suo discorso in occasione dell’inaugurazione di Expo 2015.(Rem)