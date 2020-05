Viabilità: su A1 chiuso per una notte allacciamento con tangenziale Ovest di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori sulla rete di competenza della società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 maggio sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l'allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano. In alternativa Autostrade consiglia di procedere sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano, uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, e rientrare dal medesimo svincolo in direzione di Bologna. (com)