Mafie: Pedica (Pd), per onorare memoria Falcone spezzare legame malaffare-politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spezzare il legame tra malaffare e politica è il modo migliore per ricordare oggi e sempre Giovanni Falcone. Il suo sacrificio, insieme a quello della moglie e degli uomini della sua scorta, deve essere un insegnamento per tutte le nuove generazioni". E' quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Sono passati 28 anni dalla strage di Capaci, che ha causato la morte del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ricordarli ogni anno - conclude Pedica - vuol dire celebrare il coraggio di chi ogni giorno lavora per difendere e riaffermare la legalità". (Com)