Mafia: Gelmini, nessuno dimentica, si combatte sempre

- Sono trascorsi 28 anni dalla strage di Capaci ma “nessuno dimentica”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “'Gli uomini passano, le idee restano', diceva Giovanni Falcone. E resta l'esempio di un uomo che ci ha insegnato l'importanza di fare la propria parte fino in fondo – continua Gelmini -. Proprio come hanno fatto anche Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un monito per le donne e gli uomini che ogni giorno lottano contro la criminalità organizzata. La mafia si combatte, sempre”.(com)