Mafie: Città metropolitana Roma ricorda la strage di Capaci

- "Contano le azioni non le parole. Una delle frasi che ci ha lasciato il magistrato Giovanni Falcone, barbaramente ucciso dalla mafia, assieme alla moglie e la scorta. Oggi a distanza di 28 anni, vogliamo onorare il suo esempio con la nostra azione politica e amministrativa". Lo afferma in una nota il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta. "La Città metropolitana di Roma nel ricordo dell'anniversario, vuole dedicare questo momento a tutte le donne e gli uomini che lavorano per migliorare la nostra società messa a dura prova ogni giorno". (Com)