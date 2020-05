Roma: sindacati, lavoratori mense scolastiche pronti a mobilitazione contro inerzia Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri una videoconferenza tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione comunale di Roma Capitale per discutere sul futuro occupazionale e salariale di circa 5mila lavoratori della refezione scolastica e della sanificazione (appalto Global service) che operano all'interno delle scuole, nidi e materne del Comune di Roma. "Sono emerse tutte le incertezze e l'indisponibilità da parte del Comune (irresponsabile, approssimativo e sarcastico) di costruire un confronto serio e produttivo con le parti sociali per tutelare redditi e posti di lavoro". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl Roma Capitale Rieti, la Uil del Lazio insieme a Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale Rieti, Uiltucs Roma e Lazio e Uiltrasporti Roma e Lazio. "I lavoratori in questione, già penalizzati durante l'emergenza sanitaria a causa del mancato anticipo dei pagamenti da parte delle aziende e dei successivi ritardi dell'Inps nel pagamento degli ammortizzatori sociali - continua la nota - andranno incontro a mesi di assoluto disagio, dovuto anche alla sospensione scolastica che non prevede alcun tipo di sostegno al reddito. È questa la responsabilità politica e sociale di Roma Capitale nei confronti di 5mila famiglie?" (segue) (Com)