Roma: sindacati, lavoratori mense scolastiche pronti a mobilitazione contro inerzia Comune (2)

- "Possibile che in questi mesi sindaco e gli assessori competenti non siano stati in grado di pianificare un percorso o un progetto politico capace di salvaguardare i posti di lavoro e i redditi di chi ogni giorno eroga un servizio così importante all'interno delle strutture scolastiche - continua la nota -? È normale che in piena pandemia il Comune abbia deciso di non sanificare le scuole? Perché in vista dell'apertura dei centri estivi Roma Capitale non ha pensato di impiegare i lavoratori di mense e sanificazione, dando così continuità occupazionale e salariale? Sono già in programma presidi e manifestazioni affinché i diritti degli operatori vengano rispettati. Chiederemo a gran voce certezze sui salari e sull'occupazione per chi ogni giorno si occupa della piccola utenza di Roma". Le organizzazioni sindacali annunciano una manifestazione in piazza del Campidoglio martedì 26 maggio alle ore 14. (Com)