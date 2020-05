© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel giorno fermarono un uomo non le sue idee, non la lotta alla mafia. Oggi è la lotta nostra e di tutte le persone libere. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani: l’Italia non dimentica‬". Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera. (com)