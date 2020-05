Città metropolitana Roma: Zotta, palestre scolastiche a disposizione per attività sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 25 maggio, le palestre delle scuole superiori saranno a disposione per chi volesse riprendere le attività sportive cosi come previsto dale normative in vigore durante questo periodo di prescrizioni sanitarie. Lo rende noto il vicesindaco della città metropolitana di Roma Teresa Zotta. "Tutti i concessionari dovranno attenersi alle normative in vigore, nazionali, regionali e locali, riguardanti il Covid-19, salvo disposioni diverse dei dirigenti scolastici. Abbiamo ritenuto utile e giusto supportare le associazioni sportive che utilizzavano le nostre strutture per far ripartire, in sicurezza, il mondo sportivo", conclude Zotta. (Com)