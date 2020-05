Germania: Merkel, per l'Ue è il momento di rimanere forti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus rappresenta una sfida per la democrazia: questo è il momento per l'Europa di dimostrare la volontà di "rimanere forti insieme". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Angela Merkel, in un messaggio diffuso oggi sul proprio profilo Twitter in occasione della Giornata della Costituzione (Verfassungstag). Merkel ha osservato come questo virus abbia costretto la democrazia tedesca a delle restrizioni "necessarie" dei diritti fondamentali, comunque temporanee e "proporzionali" al rischio. In questo momento più che mai, secondo Merkel, è essenziale rispettare i principi costituzionali ed in particolare quello secondo cui la dignità umana è inviolabile e "ciò include anche impedire che il nostro sistema sanitario venga sopraffatto: Fortunatamente ci siamo riusciti", ha detto. Come osservato dal cancelliere tedesco, la pandemia del coronavirus colpisce tutti gli Stati membri dell'Ue per cui è "il momento di stare insieme in Europa e di dimostrare che vogliamo rimanere forti insieme". "Faremo in modo che l'Europa emerga da questa crisi in modo tale da poter continuare a lottare per la pace e la prosperità insieme", ha assicurato Merkel. (Geb)