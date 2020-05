Viterbo: comune, ztl centro storico di nuovo attiva da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornerà attiva da lunedì 24 maggio la ztl centro storico nel comune di Viterbo. A ricordarlo è direttamente il sindaco Arena, che lo aveva già annunciato nei giorni scorsi con un'apposita ordinanza. Mentre l'area pedonale di corso Italia, via Roma e zone limitrofe è tornata attiva dallo scorso lunedì 18 maggio, la vigenza della zona a traffico limitato centro storico è rimasta sospesa anche per questi giorni. Dal prossimo 24 maggio anche la ztl centro storico tornerà regolarmente in funzione. Si legge in una nota del comune di Viterbo. "Si ricorda che i varchi di accesso sono collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all'altezza di via Sant'Antonio) e sul ponte di Paradosso. La ztl centro storico sarà attiva dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20 di ogni giorno", conclude la nota. (Com)