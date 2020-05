Fase 2: A2A Energia apre un nuovo spazio e prosegue con riapertura sportelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto delle disposizioni del governo e delle ordinanze della Regione Lombardia, A2A Energia apre un nuovo spazio A2A presso il centro commerciale Bonola a Milano, per rafforzare e incrementare ulteriormente la prossimità e l’impegno concreto verso i clienti sul territorio. A2A Energia comunica inoltre in un nota che da lunedì 25 maggio prosegue la graduale riapertura degli sportelli sul territorio, dei negozi e dei presidi “SpazioA2A”. Gli sportelli che riapriranno sono quelli delle città di Cremona, Crema, Lodi, Vobarno e Gardone Val Trompia, con i consueti orari di servizio; tali punti si aggiungono quindi a quelli già aperti lunedì 18 maggio nelle città di Milano, Brescia, Bergamo, Pavia e Rovato. Gli sportelli presenti negli altri Comuni restano momentaneamente chiusi. Da martedì 26 maggio riaprirà anche lo SpazioA2A di viale del Piave 50 a Brescia. Il processo di apertura degli spazi fisici dedicati ai clienti di A2A sta avvenendo in condizioni di massima tutela per dipendenti e clienti, attraverso l’adozione di attente misure cautelative e l’indicazione di norme comportamentali volte a garantire una ripresa del servizio efficace e in condizioni di assoluta sicurezza. In questa prima fase si conferma quindi che, al fine di ridurre l’occupazione degli spazi chiusi, non tutte le postazioni disponibili degli sportelli saranno operative. L’ingresso dei clienti ai locali interni sarà vincolato alla verifica della temperatura, all’uso di mascherina e guanti e sarà contingentato per rispettare rigorosamente il vincolo delle distanze di sicurezza ed evitare assembramenti nelle sale di attesa. (segue) (com)