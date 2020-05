Fase 2: A2A Energia apre un nuovo spazio e prosegue con riapertura sportelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accesso agli sportelli non sarà consentito a tutte le persone che dovessero presentare sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie), con invito a rimanere a casa e chiamare il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica, oppure i numeri dedicati all’emergenza Covid. A2A Energia invita comunque i clienti a recarsi presso gli sportelli solo in caso di effettiva necessità, continuando a prediligere il canale telefonico, la chat e il canale digitale per tutte le operazioni che possono essere effettuate da remoto. Si segnala che lunedì 1° giugno tutti gli sportelli saranno comunque chiusi. Queste ulteriori aperture di sportelli e presidi SpazioA2A testimoniano l’impegno di A2A nel garantire prossimità al cliente ed eccellenza del servizio, seppur in una gestione inevitabilmente impattata dalle limitazioni che la costante attenzione a sicurezza e salute di clienti e dipendenti richiede. (com)