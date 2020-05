Mafia: Provenzano, tenere sempre alta la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mafia "non ha vinto, ma non ha nemmeno perso". Lo scrive su Facebook il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ricordando la strage di Capaci. "Prolifera in territori di nuovo insediamento - sottolinea -. Dobbiamo tenere sempre alta la guardia. Il sacrificio di chi ha dato la vita per la lotta alla mafia non deve essere celebrato, deve essere onorato, rinnovando ogni giorno l’azione di contrasto. E tanto più oggi, in un tempo di incertezza sul futuro, di emergenza economica e sociale in cui le mafie, come sempre nelle crisi, provano a riconquistare spazi, questa azione consiste non solo nell’opera di magistratura e forze dell’ordine, ma nell’offrire all’Italia e al Sud una prospettiva di sviluppo, nel segno della legalità, della giustizia, del diritto al lavoro, della dignità dell’uomo. È questo che restituisce fiducia, credibilità, prestigio alle istituzioni e alla democrazia". (Rin)