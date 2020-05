Kosovo-Serbia: ministri Esteri di Francia e Germania, pieno sostegno al rilancio del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus ha messo i vecchi conflitti e le battaglie interne in una "nuova prospettiva" dimostrandoci che è necessario cambiare. E' quanto sottolineano i ministri degli Esteri di Francia e Germania, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, in un articolo congiunto pubblicato simultaneamente in Kosovo ed in Serbia come riportato dall'ambasciata tedesca a Pristina. "Nessuna regione è più vicina all'Unione europea dei Balcani occidentali, geograficamente, storicamente, politicamente e dal punto di vista dei legami umani", affermano i capi della diplomazia di Parigi e Berlino osservando che "questo virus non ha confini" e "non li ha neanche la nostra risposta". I due ministri sottolineano che l'Ue ha stanziato per i Balcani occidentali "un pacchetto senza precedenti" di misure a sostegno della ripresa economica dopo la pandemia; mentre "la Germania sta pianificando di sostenere la regione con 10 milioni di euro aggiuntivi e l'Agenzia francese dello sviluppo sta pianificando un aumento dei suoi impegni finanziari per affrontare le conseguenze della crisi". (segue) (Kop)