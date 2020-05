Kosovo-Serbia: ministri Esteri di Francia e Germania, pieno sostegno al rilancio del dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mass e Le Drian ricordano che, nonostante la pandemia, il 25 marzo i leader europei hanno varato "una nuovo metodologia più efficiente per l'allargamento" e hanno dato il via libera ai negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord. "Insieme a Serbia e Kosovo, siamo ora determinati a risolvere tutti gli ostacoli rimanenti", affermano i ministri degli Esteri di Germania e Francia facendo notare che senza la risoluzione della disputa viene minata la sicurezza dell'interna Europa e lo sviluppo regionale. Maas e Le Drian rinnovano il fermo sostegno all'inviato speciale Ue, Miroslav Lajcak, per la ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Kop)