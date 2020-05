Kosovo-Serbia: ministri Esteri di Francia e Germania, pieno sostegno al rilancio del dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo deve essere di raggiungere un accordo sostenibile, esaustivo e legalmente vincolante", affermano i due ministri ricordando la disponibilità del presidente francese Emmanuel Macron di ospitare "un secondo summit a Parigi". Mostrando apprezzamento per le misure intraprese da Kosovo e Serbia per contrastare il coronavirus ed elogiando la decisione del premier kosovaro Albin Kurti di abolire i dazi sulle importazioni, i ministri degli Esteri tedesco e francese evidenziano che "non c'è tempo per manovre politiche" ma è urgente "rispondere alle richieste dei cittadini seriamente, ovvero rafforzare le istituzioni, contrastare la criminalità organizzata e la corruzione, e sviluppare opportunità economiche per tutti". (Kop)