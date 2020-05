Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o velato al mattino; dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi, in estensione irregolare in serata anche in pianura. Precipitazioni assenti al mattino salvo deboli locali piovaschi sui rilievi, quindi dal pomeriggio diffuse sulla fascia alpina e prealpina, a tratti anche forti a carattere convettivo e temporalesco, in estensione in serata anche alla fascia pedemontana e di alta pianura o in maniera più irregolare sulla bassa pianura. Minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 15 e 17 °C, massime tra 26 e 28 °C. (Rem)