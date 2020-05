Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mattino addensamenti su bassa pianura e rilievi di confine, irregolarmente nuvoloso; dal pomeriggio schiarite fino a poco nuvoloso ovunque. Deboli piovaschi alla notte sulla bassa pianura, non esclusi al mattino deboli locali sulla fascia pedemontana occidentale; nel pomeriggio assenti salvo possibili locali rovesci pomeridiani sui rilievi orientali. Minime e massime in calo. In pianura minime a circa 13°C, massime attorno a 23°C. (Rem)