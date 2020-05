© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furto nella notte nella filiale di una banca in zona Palmarola. Intorno alle 3.10 ignoti hanno sradicato un dispositivo roller cash da una filiale Unicredit in via di Casal del Marmo. Non si conosce ancora l'importo contenuto dell'apparecchio. E' intervenuta la polizia di Stato insieme alla polizia scientifica per i rilievi del caso. Le indagini sono in corso. (Rer)