Migranti: ministro greco Mitarachi, calo degli arrivi del 91 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei rifugiati e dei migranti nelle isole della Grecia è calato del 15 per cento dall'inizio del 2020. Lo ha detto il ministro per le Politiche migratorie greco, Notis Mitarachi, in un'intervista all'emittente "Skai Tv". Il ministro ha detto che dal primo gennaio un totale di 13mila persone sono state trasferite dalle isole elleniche alla Grecia continentale, nell'ottica di decongestionare gli hotspot di località come Lesbo. Secondo Mitarachi, un'ulteriore accelerazione delle procedure d'esame delle richieste d'asilo aiuterà a continuare questo processo di decongestionamento dei centri di accoglienza sovraffollati nelle isole dell'Egeo. Nel mese di maggio, ha osservato il ministro, c'è stato un calo del 91 per cento negli arrivi rispetto al 2019: "In ogni caso la pressione sui confini greci continuerà e, dal momento che l'estate si avvicina, aumenterà". Secondo Mitarachi, pertanto, la priorità del governo di Atene è quella di proteggere i confini terrestri e marittimi della Grecia. (Gra)