Torino: picchiato e rapinato su ordine della ex, 5 fermati

- Ha organizzato una spedizione punitiva contro l'ex fidanzatino, che l'aveva lasciata poco tempo prima. Lei era la mandante: a mettere in atto la vendetta sono stati 4 ragazzi, tre di 19 anni e uno di 17, che hanno malmenato e rapinato il giovane, "colpevole" di aver interrotto la relazione sentimentale. Tutti e cinque - i quattro e la ragazza - sono stati fermati dai carabinieri. I fatti risalgono alla notte del 30 novembre a Torino, nel quartiere San Salvario. I quattro "esecutori" sono entrati in casa della vittima, che si è trovato improvvisamente con un paio di forbici alla gola, per poi essere picchiato e costretto a consegnare alcuni oggetti e capi d’abbigliamento presenti all’interno dell’appartamento. Per tre 19enni è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre per il minore si procede in stato di libertà per il reato di rapina aggravata in concorso. Anche la giovane mandante è stata denunciata per l’episodio delittuoso. Le indagini dei militari di Torino San Carlo, coordinati dalla procura, hanno consentito di acquisire un solido quadro indiziario grazie alle dichiarazioni fornite dalla vittima e a un monitoraggio dei profili social degli autori. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti indumenti compatibili con quelli rubati quella notte, che saranno fatti visionare all’interessato.(Rpi)